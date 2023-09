ABŞ-də F-35 itdi, xalqdan kömək istədilər

ABŞ ordusu qəzaya uğrayan “F-35” təyyarəsinin axtarışlarına başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ ordusundan açıqlama verilib. ABŞ Ordusunun sözçüsü mayor Melani Salinas Cənubi Karolina ştatının Şimali Çarlston bölgəsində uçarkən pilot F-35 təyyarəsinin nasaz olduğunu bildirib.

Pilotun paraşütlə tullanaraq sağ qaldığını deyən Salinas, qəzaya uğrayan F-35 təyyarəsi üçün bölgədə axtarış işlərinə başlanıldığını bildirib.

Axtarış işləri qurudan və havadan davam edərkən, rəsmi qurumlar təyyarənin tapılması üçün yerli əhalidən kömək istəyib.

