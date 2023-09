Məktəb və universitetlərdə dərslərin başlanması ilə əlaqədarı Bakı metrosunda sıxlıq müşahidə edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkə yayılıb.

Belə ki, metronun "28 May", "Elmlər Akademiyası", "Gənclik" istiqamətində daha çox sıxlıq var.

