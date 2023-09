Azərbaycanda benzinlə bağlı yeni rəqəmlər AÇIQLANDI

2023-cü il yanvar-avqust ayları ərzində Azərbaycanda avtomobil benzini istehsalı 951,2 min tona çatıb ki, bu da illik hesablamada 21,3 faiz mühüm artım deməkdir.

Metbuat.az bu barədə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.

Komitənin məlumatlarına görə, neft məhsulları istehsalının ümumi həcmi dəyər ifadəsində təqribən 3 milyard manat olub ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 13 faiz artım deməkdir. Xüsusən sürtgü yağlarının istehsalı 70,9 faiz, neft koksunun istehsalı 37,8 faiz, qazoyl (dizel yanacağı) istehsalı 22,4 faiz, neft bitumu istehsalı 33,4 faiz, mazut istehsalı isə 92,3 faiz artıb.

Qeyd edək ki, 2023-cü ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda kondensatla birlikdə 20,2 milyon ton xam neft hasil olunub ki, bunun təqribən 20,1 milyon tonu əmtəə neftinin payına düşüb. Bununla Azərbaycan kondensatla birlikdə xam neft hasilatını illik hesablamada 7,5 faiz azaldıb. Həmçinin əmtəə neftinin hasilatı il ərzində 7,6 faiz azalıb.

