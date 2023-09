Ağdam-Xankəndi və Laçın yollarının Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin (BQXK) nəqliyyat vasitələrinin Qarabağ ermənilərinə humanitar yardım çatdırmaq üçün açılmasını alqışlayır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Fergus Auld "X" sosial media platforması hesabında bildirib.

"Biz ümid edirik ki, bu yollardan müntəzəm istifadə etməklə həyati əhəmiyyətli yardımların çatdırılmasını davam edəcək”, - o qeyd edib.

