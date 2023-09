Füzulidə yol qəzasında həlak olan polislərin adları dəqiqləşdirilib.

DİN-in mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a bildirilib ki, sentyabrın 19-da Füzuli rayonu ərazisində baş verən yol-nəqliyyat hadisəsində həyatını itirən polis əməkdaşının Həsənov Elşən Mehman oğlu yox, Məmmədov Rasim Oktay oğlu olması müəyyən edilib.

