"Separatçı rejim bu səhər təslim olaraq Qarabağdan getmək, ya da Azərbaycan vətəndaşlığına keçmək barədə qərar verəcək".

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Erməni mediası yazır.

