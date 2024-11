Fransa silahlarının Rusiyada istifadəsinə icazə verilə bilər

ABŞ-nin Rusiyada Amerika silahlarından istifadə etməyə icazə verməsindən sonra Fransa hökumətinin də belə bir icazə verə biləcəyi müzakirə edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Fransanın xarici işlər naziri Jan-Noel Barrot Brüsseldə keçirilən Avropa İttifaqı Xarici İşlər Nazirləri Toplantısı öncəsi məsələ ilə bağlı açıqlama verib. Barrot Ukraynaya Fransa raketlərinin Rusiya ərazisində istifadəsinə icazə verilməsi məsələsini dəyərləndirib. O bildirib ki, Rusiya ərazisində fransız raketlərinin məhdud istifadəsinə icazə hələ də müzakirə mövzusudur. Barrot, "Açıq şəkildə dedik ki, bu, nəzərdən keçirəcəyimiz bir variantdır” - deyə bildirib.

Qeyd edək ki, ABŞ administrasiyasının Ukraynaya məhdud şəkildə Rusiya ərazisində uzaqmənzilli ABŞ silahlarından istifadə etməyə icazə verdiyi barədə xəbərlər dərc edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.