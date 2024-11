İlham Əliyevdən yeni təyinatlar - SƏRƏNCAM

Prezident İlham Əliyev bir sıra birinci instansiya məhkəmələri hakimlərinin təyin edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sərəncama əsasən, “Məhkəmələr və hakimlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 94-cü və 96-cı maddələrinə uyğun olaraq, hakim vəzifəsinə aşağıdakı namizədlər birinci instansiya məhkəmələrinin hakimləri təyin ediliblər:

ağır cinayətlər məhkəmələri üzrə:

Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsi

İbişov İlkin İlqar oğlu

Müslümov Bəhruz Firizman oğlu

Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsi

Nəbiyev Cavanşir Şirvan oğlu

Nuriyev Aqil Abdul oğlu

Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsi

Aşurova Günay Raqif qızı

hərbi məhkəmələr üzrə:

Tərtər Hərbi Məhkəməsi

Qənbərov Tağı Ədalət oğlu

inzibati məhkəmələr üzrə:

Gəncə İnzibati Məhkəməsi

Hüseynov Nurəli Əvəz oğlu

Sumqayıt İnzibati Məhkəməsi

Mahmudlu-Abbaszadə Mehriban Tapdıq qızı

Məmmədli Qəşəm Fərhad oğlu

Şəki İnzibati Məhkəməsi

Şirinova Əsədova Günel Soltan qızı

kommersiya məhkəmələri üzrə:

Gəncə Kommersiya Məhkəməsi

Məmmədli Əbülfəz Namiq oğlu

Şəki Kommersiya Məhkəməsi

Hüseynova Elnarə Ramiz qızı

Şirvan Kommersiya Məhkəməsi

Nəbiyev Rəmzi Sultan oğlu

Bakı şəhərinin rayon məhkəmələri üzrə:

Bakı şəhəri Binəqədi Rayon Məhkəməsi

İbrahimova Aytəkin Nazim qızı

Nəsibov Samir Nadir oğlu

Bakı şəhəri Xətai Rayon Məhkəməsi

Şövkətli-Mənsimli Leyla Şahin qızı

Bakı şəhəri Sabunçu Rayon Məhkəməsi

Həsənov Teymur Həsən oğlu

Məmmədova Günel İqbal qızı

Bakı şəhəri Yasamal Rayon Məhkəməsi

Əsədzadə Aytəkin Aqil oğlu

rayon (şəhər) məhkəmələri üzrə:

Ağstafa Rayon Məhkəməsi

Mürsəlova Heyran Mehman qızı

Astara Rayon Məhkəməsi

Meybullayeva Şəfiqə Eldar qızı

Balakən Rayon Məhkəməsi

Cəfərova Arifə Namus qızı

Bərdə Rayon Məhkəməsi

Məhərrəmov Bayram Yusif oğlu

Xaçmaz Rayon Məhkəməsi

Bayramov Samir Zakir oğlu

İmişli Rayon Məhkəməsi

Ağakişiyeva Lətafət Almazxan qızı

Lənkəran Rayon Məhkəməsi

Ələsgərov Elvin Əvəz oğlu

Masallı Rayon Məhkəməsi

Hüseynov Elşən Təbrizoviç

Siyəzən Rayon Məhkəməsi

Quluzadə Günel Cəbrayıl qızı

Sumqayıt Şəhər Məhkəməsi

İsmayılova Günel Rza qızı

Nəsimiyev Fərid Aydın oğlu

Şəmkir Rayon Məhkəməsi

Heydərova Nazlı Azər qızı

Şirvan Şəhər Məhkəməsi

İmanov Əli Sərməz oğlu

Tovuz Rayon Məhkəməsi

Hacıyev Süleyman Aslan oğlu

Zaqatala Rayon Məhkəməsi

Məmmədova Zərifə Faiq qızı.

Bu Sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

