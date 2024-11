Deputat Aqil Abbasın polis rəisi vəzifəsindən azad edilən oğlu Tuncay Abbas Dövlət Sərhəd Xidmətində işə başlayıb.

Metbuat.az Heftelik.az-a istinadən xəbər verir ki, Tuncay Abbas DSX-ya keçdikdən sonra ona ədliyyə polkovniki hərbi rütbəsi verilib.

Onun hüquq xidməti ilə bağlı məsul vəzifəyə təyin olunduğu bildirilir.

