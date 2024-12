Abşeronda intihar olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə Qobu qəsəbəsi, Gülverdi Qasımov küçəsində baş verib.

64 yaşlı Elmixan Abbasov burada tikilməkdə olan nömrəsiz fərdi yaşayış evində özünü asıb.

Mərhum xəstəlikdən əziyyət çəkdiyi, bu səbəbdən özünü öldürdüyü ehtimal edilir.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

