Polis əməkdaşları tərəfindən qanunsuz saxlanılan odlu silahların əməliyyat yolu ilə aşkarlanması və könüllü təhvil verilməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.

DİN-dən Metbuat.az-a bildirilib ki, polis əməkdaşlarının keçirdikləri növbəti profilaktik tədbirlər nəticəsində Nərimanov rayonunda və Sumqayıt şəhərində vətəndaşlar 2 ədəd avtomat silahını könüllü olaraq polisə təhvil veriblər.

Araşdırmalar aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.