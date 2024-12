İkimərtəbəli ev yandı

Lənkəranda ikimərtəbəli evdə yanğın baş verib.

Metbuat az xəbər verir ki, yanğın axşam saatlarında rayonun Gərmətük qəsəbəsi ərazisində qeydə alınıb.

Qəsəbə sakini Səxavət Rzayevə məxsus ikimərtəbəli yaşayış evində yanğınla bağlı FHN Lənkəran Dövlət Yanğından Mühafizə Hissəsinə məlumat daxil olub.

Dərhal hadisə yerinə iki texnika və şəxsi heyət cəlb olunub. Ümumi sahəsi 360 kvadratmetr sahəsi olan yaşayış evinin dam örtüyü və ikinci mərtəbədə bir otaq yanıb. Alovun qarşısı alınıb, binanın qalan sahəsi yanğından mühafizə olunub.

Hazırda yanğın lokallaşdırılıb.

Yanğının baş vermə səbəbi araşdırılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.