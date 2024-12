“Kəllə sümüklərindən qızıl dişlərini çıxarırdılar” - Erməni jurnalist AzTV-yə DANIŞDI

AzTV komandasının “Jurnalist araşdırması” layihəsində erməni vəhşiliyinin növbəti şok detalları açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu dəfə erməni jurnalist özü Xocalıda baş verən dəhşətləri dilinə gətirib.

Azərbaycana qarşı olan etnik təmizləmə planı yalnız vətandaşlarımıza deyil, tariximizə qarşı da aparılırdı.

Məzarları eşib kəllə sümüklərindən qızıl dişləri çıxaran erməni cəlladları görün daha hansı ağlasığmaz vəhşiliyə əl atıblar.

Qeyd edək ki, erməni jurnalist Xocalı qatillərinin bir-bir adlarını da sadalayıb.

