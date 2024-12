Yaponiyada 94 mindən çox qripə yoluxma qeydə alınıb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, ölkə üzrə 5000 xəstəxana və klinikada 94 259 qrip xəstəsi qeydə alınıb.

Bildirilib ki, cari mövsümdə ölkədə ümumi qriplə xəstələnmə halların sayı 718 000-ə çatıb.

Məlumata görə, epidemiyanın yanvar ayında pik həddə çatacağı gözlənilir. Buna görə, qurumlar əhalini ehtiyat tədbirləri görməyə çağırıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.