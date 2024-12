Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan Suriyanın yeni hakimiyyəti ilə danışıqlar aparmaq üçün Dəməşqə səfər etməyi planlaşdırdığını təsdiqləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, France 24 telekanalına müsahibəsində bildirib.

"Bəli, planlaşdırıram. Mən Dəməşqdə (Suriyanın) yeni administrasiya ilə görüşməyi planlaşdırıram", - deyə Fidan bildirib.

