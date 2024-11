​Ağ Evin işçiləri Baydenə İsraillə bağlı məktub göndərdi

Ağ Evin bir qrup əməkdaşı ABŞ Prezidenti Co Baydenə məktub göndərərək, İsrailə hərbi yardımı dayandırmağa çağırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın “Politico” nəşri məlumat verib. Bildirilib ki, məktub Ağ Evin 20-yə yaxın aktiv işçisi tərəfindən yazılıb. Məktubda adı açıqlanmayan Ağ Ev işçiləri Vaşinqton adminstrasiyasından İsrailə göndərilən humanitar yardımların Qəzzaya daxil olması üçün qəti addımlar atmasını tələb edib. Bildirilib ki, ABŞ-ın tələblərinə baxmayaraq, İsrail humanitar yardımları Qəzzaya buraxmır. Ağ Ev işçiləri, İsrailin Qəzzada humanitar böhranın aradan qaldırılması üçün heç bir addım atmadığına diqqət çəkib.

Qeyd edək ki, bundan əvvəl dövlət katibi Antoni Blinken və müdafiə naziri Llyod Ostinin imzaları ilə İsrailə göndərilən məktubda İsraildən Qəzzada humanitar böhranın aradan qaldırılması üçün konkret addımlar atmaq tələb edilmişdi. Məktubda, əks halda ABŞ-ın İsrailə bəzi hərbi yardımları dayandırılacağı ifadə edilsə də, Vaşinqton bu barədə tədbir görməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.