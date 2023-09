Müxalifət liderlərindən Andranik Tevanyan canlı yayımdakı çıxışında erməniləri əmək tətillərinə çağırıb.

Metbuat.az bildirir ki, o, saat 19:00-da Ermənistan Nazirlər Kabinetinin binasında yeni mitinqin keçiriləcəyini elan edib.

Qeyd edək ki, ötən axşam yüzlərlə insan İrəvan küçələrinə axın edib. Onlar Nikol Paşinyanı istefaya səsləyiblər.

