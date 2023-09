Ermənistanın bəzi sosial media hesablarında guya Silahlı Qüvvələrimiz tərəfindən Laçın yolu ilə Rusiya sülhməramlı kontingentinin müşayiəti altında hərəkət edən mülki kolonun atəşə tutulması barədə yayılan məlumatın heç bir əsası yoxdur və dezinformasiya xarakteri daşıyır.

Bu barədə Metbuat.az-a Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.

Bu əsassız iddianı qəti surətdə təkzib edirik.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.