"Qarabağ" bu gün ilk oyununa çıxır

Bu gün Avropa Liqasında qrup mərhələsinin oyunlarına start veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan təmsilçisi "Qarabağ" da qrupda ilk oyununa çıxacaq.

Qurban Qurbanovun komandası Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda Norveçin "Molde" klubunu qəbul edəcək. Görüş saat 20:45-də başlayacaq.

Qrupun digər matçında "Bayer" (Almaniya) "Hakken"i (İsveç) qəbul edəcək.

21 sentyabr

Avropa Liqası

Qrup mərhələsi, 1-ci tur

H qrupu

20:45 "Qarabağ" (Azərbaycan) - "Molde" (Norveç)

Baş hakim: Con Biton (Şotlandiya)

20:45 "Bayer" (Almaniya) - "Hakken" (İsveç)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.