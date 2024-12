"Qalatasaray"ın istədiyi ulduz futbolçu qərarını verdi

"Roma"nın futbolçusu Paulo Dibala komandada qalmaq üçün maaşında endirim edə biləcəyini ifadə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Qalatasaray"ın gündəmində olan futbolçunun klubda qalmaq istədiyi irəli sürülür. "La Gazetta della Sport"da dərc edilən xəbərdə Paulo Dibalanın komandada qalmaq üçün maaşını azaltmağa razı olduğu bildirilib. Qeyd edək ki, İtaliya A Seriyasında keçirilən “Parma” matçının ən yaxşı oyunçusu seçilən Paulo Dibala matçı iki qol və bir məhsuldar ötürmə ilə tamamlayıb. "Roma"nın baş məşqçisi Klaudio Raneri matçdan sonra argentinalı ulduz haqqında, "Paulo yaxşı olanda oynayır. Əgər onun yorğun olduğunu və ya oyuna başqa bir şey lazım olduğunu görsəm, digər oyunçular kimi onu da meydandan çıxarıram. Mourinyonun dediyi kimi, Dibala ilə Dibala olmadan oynayan “Roma” arasında böyük fərqlər var. Paulo qalmaq istəyir və bizdən razıdır”- deyə bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.