​“Mançester Siti” uğursuzluğu bağışlamadı - Ulduz futbolçular qovulur

“Mançester Siti” yeni mövsüm üçün yeni heyət quracaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna görə də məşqçi Pep Qvardiola heyətdəki futbolçuların yarıdan çoxunu qovacaq. Son 12 matçda yalnız bir qələbə əldə edən “Mançester Siti”də əsas heyətin yarısının göndəriləcəyi irəli sürülür. İddia edilir ki, klubun bu mövsüm üçün məqsədi ilk 4 sırada qərarlaşmaqdır. Xəbərdə deyilir ki, Pep Qvardiola “Mançester Siti”də daha iki mövsüm işləyə bilər. Onun heyətlə bağlı yeni layihə üzərində çalışdığı deyilir. Məlumata görə, zəif oyunçuları göndərmək istəyən “Mançester Siti” yeni transferlər həyata keçirmək istəyir.

Qeyd edək ki, Kevin De Bruyne və İlkay Gündoğanın müqavilələri bu mövsümün sonunda yekunlaşır. Kayl Uokerin başqa kluba transfer olacağı deyilir. Səudiyyə Ərəbistanı klubları braziliyalı qapıçı Edersonla maraqlanır. Bernardo Silva və Ruben Diasın da klubdan göndəriləcəyi irəli sürülür.

