Böyük Britaniya Azərbaycana kibertəhlükəsizlik sahəsində dəstək verməyə hazırıdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Ferqus Ould "X" hesabında bildirib.

"Azərbaycan çətin qonşuluqda yerləşir və kiberhücumların törədə biləcəyi təhlükələrə və onların qarşısının alınması üçün ən yaxşı üsullara xüsusi diqqət yetirilməlidir. Böyük Britaniya şirkətləri Azərbaycana bu sahədə dəstək göstərməyə hər zaman hazırdır", - səfir paylaşımında qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.