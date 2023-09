​Kapital Bank–ın təşəbbüsü ilə “Data Talks” tədbiri baş tutdu

Xəbər verdiyimiz kimi, ölkənin birinci bankı Kapital Bank “SUP.VC” şirkəti ilə birlikdə müasir dövrün aktual mövzusu olan verilənlər bazası ilə bağlı unikal tədbirlərə start verib. İl sonunadək 6 tədbiri əhatə edəcək layihənin “Data Talks” formatında olan ilk tədbiri yekunlaşdı.



Tədbiri çıxış sözü ilə Kapital Bank-ın Data Menecment İdarəsinin Data Transformasiyası Ekspert Mərkəzinin lideri Renad Cəfərov açdı. O, çıxışında bildirdi ki, “Kapital Bank uzun müddət öncə data transformasiya prosesinə başladı və uğurlu bir yol keçdi. Bunun üçün beynəlxalq təcrübə öyrənildi, peşəkar mütəxəssislər cəlb olundu. Data transformasiya layihəsi banka data əsaslı qərarlar qəbul etmək mədəniyyəti və mühiti gətirdi. Eyni zamanda biz dataların düzgün toplanması, analizi, idarəsini həyata keçirməklə data kirliliyinin qarşısını aldıq. Müasir dövrün ən vacib məqamlarından olan data təhlükəsizliyini uğurla təmin etdik. Kapital Bank olaraq beynəlxalq və yerli ekspertlərin bizə qazandırdığı təcrübəni bu sahədə uğur qazanmaq istəyən şəxslərlə bölüşməyə hazır və açığıq. Hazırda bu sahədə müxtəlif vakansiyalar da elan etmişik. Siz də bizə qoşulun əmin olun ki, bizimlə birgə yaşayacağınız təcrübə sizə çox böyük dəyər qatacaq”.

Tədbirin eksperti yüksək dayanıqlı məlumat bazalarının idarə edilməsi mövzusunda 20 ildən çox təcrübəyə sahib, “Oracle” şirkəti tərəfindən “Oracle ACE Director” mükafatına layiq görülmüş mütəxəssis Kamran Ağayev oldu. Onun təqdimatında yüksək dayanıqlı məlumat bazalarının yaradılması və idarə edilməsi, bu bazaların qurulması, eləcədə yaranacaq problemlər zamanı həll yolları müzakirə edildi.

Tədbirə verilənlər bazasının peşəkarları və bu sahəyə maraq göstərən 100 dən çox iştirakçı qoşuldu. Görüş onlara böyük məlumatların (“big data”) yerləşdirilməsi və idarə olunması sahəsində yeni biliklərlə yanaşı təcrübə mübadiləsi, yeni əlaqələr və tanışlıq imkanı qazandırdı.

İl sonuna qədər layihə çərçivəsində daha 5 tədbir baş tutacaq. “Data workshop”, “Data panel” formatında olacaq növbəti tədbirlərdə yerli mütəxəssislərlə yanaşı Özer Günal və Bora Sezen kimi beynəlxalq ekspertlər də iştirak edəcəklər.

Ölkənin birinci bankı olan Kapital Bank PAŞA Holding-ə daxildir və Azərbaycanda ən böyük filial şəbəkəsi, 117 filialı və 31 şöbəsi ilə müştərilərin xidmətindədir. Bankın məhsul və xidmətləri barədə daha ətraflı məlumat almaq üçün https://kapitalbank.az saytına, 196 Sorğu Mərkəzinə və ya Bankın müxtəlif sosial şəbəkələrdə olan səhifələrinə müraciət edə bilərsiniz. Nağd pul krediti sifarişi üçün — https://kbl.az/prgtk, Birbank kartı sifarişi üçün — https://kbl.az/prcrc.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.