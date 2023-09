Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Bağçı sentyabrın 19-da qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin təxribat-diversiya qrupu tərəfindən Xocavənddə yerləşdirilən minanın partlaması ilə törədilən terror aktı nəticəsində həlak olan polis serjantı Asim Camalzadənin yas mərasimində iştirak edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu barədə “X”də yazıb.

“Yaşasın Türkiyə- Azərbaycan qardaşlığı”, - diplomat paylaşımda qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.