Sosial media, elektron poçt və ya SMS vasitəsilə göndərilən "Linkə keçid et, hədiyyə qazan" və fişinq məqsədi daşıyan saxta internet saytlarından ehtiyatlı olun.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib.

“Hədiyyə qazandınız” kimi anidən gələn gözlənilməz mesajlara inanmayın! Belə linklərə klikləməyin. Şəxsi məlumatlarınızı paylaşmayın. Heç bir ödəniş etməyin”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.