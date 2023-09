Yevlaxda keçirilən görüşdə əldə olunan razılaşmalar əsasən, Qarabağdakı silahlı erməni birləşmələri silah - sursatlarını təhvil verir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya sülhməramlılarının Teleqram kanalında yazılıb.

Məlumata görə, proses Rusiya sülhməramlılarının nəzarəti altında keçirilir. Artıq 800-dən çox atıcı silah, qumbaraatan, minaatan, ATGM və MANPADS təhvil verilib.

