Elm və Təhsil Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan qurumların yeni siyahısı təsdiqləndi

Elm və Təhsil Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların yeni siyahısı təsdiqlənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nazirlər Kabineti bu barədə müvafiq qərar verib.

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki qurumların

S İ Y A H I S I

Qərara əsasən, Elm və Təhsil Nazirliyi Elm və Ali Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki orta ixtisas təhsili müəssisələrinin və digər qurumların, Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki peşə təhsili müəssisələrinin, digər qurumların və Məktəbəqədər və Ümumi Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin strukturuna daxil olmayan tabeliyindəki məktəbəqədər, ümumi təhsil və məktəbdənkənar təhsil müəssisələri və digər qurumların siyahılarını təsdiq etməlidir.

