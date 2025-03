Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (UNEC) Zaqatala filialına yeni direktor təyin olunub.

Metbuat.az modern.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev əmr imzalayıb.

Əmrə əsasən, sözügedən vəzifəyə dosent Raqif Qasımov gətirilib.

O, bundan əvvəl UNEC-in Rəqəmsallaşdırma üzrə prorektoru vəzifəsində çalışıb.

