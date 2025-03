Şagirdlər niyə ingilis dilini öyrənə bilmirlər?

“Azərbaycanda şagirdlər 11 il ərzində məktəbdə ingilis dili dərsi keçsələr də, bir çoxu sonda bu dili danışmağı öyrənə bilmir. Bunun əsas səbəblərindən biri dərsliklərin keyfiyyətsiz olmasıdır. Beynəlxalq təcrübədən istifadə edilsə də, bu, yetərli səviyyədə həyata keçirilmir”.

Bunu Metbuat.az-a açıqlamasında təhsil eksperti Rizvan Fikrətoğlu deyib.

O, məktəblərdə şagirdlərin ingilis dilini niyə öyrənə bilməməsinin səbəblərini açıqlayıb:

“Bizdə məktəblərdə Azərbaycan dili hər gün tədris olunduğu halda, ingilis dili həftədə cəmi iki saat keçilir. Bu, şagirdin dili öyrənməsi üçün kifayət deyil. Əgər 11 il ərzində ingilis dili tədris olunursa, nəticə əldə olunmalıdır. Lakin biz çox vaxt bunun əksini görürük. Burada dərslik, tədris metodu və öyrətmə yanaşması ilə bağlı ciddi problemlər var. Əksər hallarda şagirdlər ingilis dilini məktəbdə deyil, kurslarda və ya əlavə hazırlıq dərslərində öyrənirlər. Universitetlərdə də ingilis dili tədrisi yetərli səviyyədə deyil. Problemin səbəbi yalnız müəllimlərin hazırlıq səviyyəsi ilə bağlı deyil. Burada dərsliklərin keyfiyyətsizliyi, tədris metodlarının düzgün qurulmaması və ümumilikdə ingilis dilinin öyrədilməsinə kifayət qədər diqqət ayrılmaması kimi faktorlar da var”.

R.Fikrətoğlunun sözlərinə görə, bu problemlərin həlli üçün real addımlar atılmır və ciddi iş görülmür.

