Sentyabrın 23-də saat 19:35 radələrində Ordumuzun texniki müşahidə vasitələri tərəfindən Ağdərə istiqamətində yaşayış evlərinin erməni sakinlər tərəfindən kütləvi şəkildə yandırılması qeydə alınıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:

