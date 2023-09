Azərbaycan Qarabağa tam nəzarət edir.

Metbuat.az axar.az-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Qarabağdakı erməni separatçıların keçmiş liderlərindən biri Ruben Vardanyan “Frans 24” telekanalına müsahibəsində deyib.

“Hesab etmək olarmı ki, bütün Qarabağ Azərbaycanın nəzarətində olan ərazidir?” - deyə jurnalist Vardanyana sual ünvanlayıb.

“Bəli, onlar bölgəyə tam nəzarət edirlər”, - deyə o cavab verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.