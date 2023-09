AZTV-nin jurnalistinin sualı gündəm oldu: "Bilmirdiniz ki, siz başqasının torpağında məskunlaşırsınız?"

Avtomobilində nasazlıq yaranan erməni Azərbaycan polisləri köməklik göstərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, həmin görüntülər AZTV-nin kadrlarına tuş gəlib. Azərbaycan dilində danışan erməni polislərin onlara kömək etdiyini, çörək verdiyini deyib.

O, əvvəllər İrəvanda yaşadığını, sonradan Ağdərəyə gəldiyini deyib. Jurnalistin "Azərbaycan vətəndaşı olmaq istəyirsinizmi sualına" o, "biz istəyirik" cavabını verib.

Digər maraqlı məqam isə jurnalistik erməniyə "Bəs bilmirdiniz ki, siz başqasının torpağın gəlmisiniz?" sualı olub. Erməni isə cavabında "Nə bilim. Biz bilmirik " cavabını verib.

