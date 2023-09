Xankəndidə yanacaqdoldurma stansiyasında partlayış olub.

Metbuat.az Apa-ya istinadən xəbər verir ki, partlayış nəticəsində xəsarət alanların olduğu bildirilir.

Təfərrüatlar dəqiqləşdirilir.

