Bakı-Pirşağı-Sumqayıt qatarlarının hərəkət qrafiki dəyişəcək

“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC (ADY) Bakı-Pirşağı-Sumqayıt marşrutu üzrə hərəkət edən qatarların qrafikində dəyişikliklər edib.

Bu barədə Metbuat.az-a ADY-dən məlumat verilib.

Bildirilib ki, sərnişinlərin xahişini nəzərə alaraq həmin sürət elektrik qatarı oktyabrın 1-dən etibarən Bakı Dəmiryol Vağzalından 45 dəqiqə tez, saat 23:00-da yola düşərək Sumqayıta saat 23:52-də çatacaq.

Bu, həm iş, həm də qeyri-iş günləri üçün nəzərdə tutulub.

Qeyd olunub ki, bu dəyişiklik payız-qış mövsümünə keçidlə əlaqədardır.

