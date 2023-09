Sabah bu ərazilərdə qaz olmayacaq

Sabah Biləsuvar rayonunun 11 kəndində təbii qazın verilişi müvəqqəti dayandırılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rayon İcra Hakimiyyəti məlumat yayıb.

Belə ki, Biləsuvar qazpaylayıcı stansiyasından qidalanan daşıyıcı qaz xətlərində 27 sentyabr saat 10:00-dan başlayaraq işlər başa çatana qədər aparılan təmir-yoxlama və kipliyə sınaq işləri ilə əlaqədar rayonun Bağbanlar, Çinarlı, Aranlı, Çaylı, Günəşli, Ağayrı, İsmətli, Nəsimikənd, Nərimankənd, Səmədabad və Arazbarı kəndlərinə (ümumilikdə 5 222 nəfər abonent) təbii qazın verilişi dayandırılacaq.

Həmçinin sabah saat 09:00 radələrindən görüləcək işlər başa çatanadək, “Günəşli” QPS-dən qidalanan yeraltı orta təzyiqli qaz kəmərlərinin kipliyə sınaq edilməsi ilə əlaqədar Cəlilabad rayonunun Şiləvəngə, İnili, Şabanlı, Təklə, Babalı, Cəlayir, Qasımbəyli, Abışabad və Abazallı kəndlərinə (ümumilikdə 1 226 abonent) təbii qazın verilişində fasilə yaranacaq.

Abonentlərdən xahiş edilir ki, qeyd olunan yaşayış məntəqələrində qaz təchizatı avadanlıqlarını nəzarətdə saxlamaqla, təhlükəsizlik tədbirlərinə riayət etsinlər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.