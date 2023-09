AZAL-ın pilotları Azərbaycan torpaqlarının azadlığı uğrunda canlarından keçərək şəhid olan əsgərlərimizin əziz xatirəsinin rəmzi -Xarıbülbül çiçəyinin konturunu çəkiblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, təsvir “Azərbaycan Hava Yolları”nın “Laçın” adlı “Airbus A320neo” təyyarəsi ilə yaradılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.