“Qarabağın Azərbaycanın olduğunu çoxdan bilirdim”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Qarabağın erməniəsilli sakini Suren Babayan Baku TV-yə açıqlamasında deyib.

“Qoyunları yola salıb, sabah Turşsuya qayıdacağam. Uzun müddət Azərbaycanda fermer təsərrüfatım olub”, – deyə o qeyd edib.

