Binoklla sərhədlərimizə baxdılar - VİDEO

Yanvarın 25-i günorta saatlarında Ermənistanın Basarkeçər rayonunun Aşağı Şorca yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən Ermənistan silahlı qüvvələrinin döyüş mövqeyinə üzərində Avropa İttifaqının bayrağının olduğu 1 ədəd Pikap tipli və 1 ədəd “Toyota Land Cruiser LX” markalı avtomobillərin gəlməsi müşahidə edilib.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadla xəbər verir ki, Avropa İttifaqının nümayəndələri tərəfindən binokl vasitəsilə əraziyə baxış keçirilib, sərhədlərimiz istiqamətində foto və videoçəkilişaparılıb.

