Putin Kadırovla görüşdü

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Kremldə Çeçenistan Respublikasının lideri Ramzan Kadırovla görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kremldən məlumat verilib. Bildirilib ki, Putin Kadırovla görüşdə xüsusi hərbi əməliyyatlar zonasında xidmət edən bütün hərbçilərin cəsarətlə və qəhrəmancasına döyüşdüyünü vurğulayıb.Putin Kadırova cəbhədəki əsgərlərin problemləri ilə hər zaman maraqlandığını bildiyini bildirib və Çeçenistan rəhbərindən əməliyyat bölgəsindəki əsgərlərə və onların ailələrinə ən xoş arzularını çatdırmağı xahiş edib.

Müxtəlif bölmələrin çox yaxşı əlaqələr qurduğunu və bunun onu çox sevindirdiyini bildirən Putin, "Yuxarılar da daxil olmaqla, komandirlərin bu barədə fikirlərini bilirəm. Düşünürəm ki, bunu əvvəllər demişəm. Komandirlərdən birindən soruşdum ki, necə olacaq? Çeçenistan uşaqları döyüşür. Cavab dərhal gəldi: Onlar məyus etməyəcəklər, mən onlara tam əminəm” deyə bildirib.

Kadırov Rusiya lideri Putinin göstərişlərini 100 faiz yerinə yetirəcəklərini vurğulayıb.

