“Qənirə Paşayevanın ölümü bizi çox üzdü”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Baku TV-yə açıqlamasında türkiyəli tanınmış jurnalist Fulya Öztürk deyib.

F.Öztürk qeyd edib ki, Qənirə Paşayeva xəstəxanaya yerləşdirilməzdən üç gün öncə onunla telefonla danışıb.

