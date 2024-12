Ötən gecə Rusiya hava hücumundan müdafiə sistemləri Ukraynaya məxsus 56 pilotsuz uçuş aparatını (PUA) vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Məlumata əsasən, zərərsizləşdirilən PUA-ların 11-i Belqorodda, 28-i Voronejdə, 17-si isə Rostov vilayətində qeydə alınıb.

