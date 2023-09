İsrail səfiri Qənirə Paşayevanın vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib - FOTO

İsrailin Azərbaycandakı səfiri Corc Dik Milli Məclisin Mədəniyyət komitəsinin sədri, deputat Qənirə Paşayevanın vəfatı ilə bağlı başsağlığı verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, diplomat başsağlığını "X" hesabında paylaşıb.

"Deputat Qənirə Paşayevanı itirməyin kədərini yaşayıram. O, Azərbaycanın sevimli qızı, İsrailin əziz dostu idi. İsrail səfirliyi və şəxsən öz adımdan Qənirə Paşayevanın ailəsinə, Milli Məclisin deputatlarına və həyatına toxunduğu hər kəsə dərin hüznlə başsağlığı veririk. Allah rəhmət eləsin",- səfir bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.