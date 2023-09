Azərbaycanın Xankəndi şəhərindəki separatçıların keçmiş “komandir”i Levon Mnatsakanyan “Laçın” sərhəd-buraxılış məntəqəsində saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı TASS öz mənbələrinə istinadən yayıb.

