Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsi ilə bağlı məsələ aktual olaraq qalır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov belə acıqlama verib. O jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, bölgədəki kommunikasiyaların açılması həm Rusiya, həm Azərbaycan həm də Ermənistan üçün vacibdir.



Peskov bəyan edib ki, Qarabağdakı Rusiya sülhməramlıları ilə bağlı məsələlər bundan sonra Azərbaycanla müzakirə olunacaq.

