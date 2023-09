​“Misli” SÜR-PRİZLƏR Mövsümü – İlk tirajın nəticələri

Ölkənin qanuni idman mərc oyunları operatoru “Misli”nin stimullaşdırıcı lotereyasının ilk tirajı üzrə qalibləri elan olunub. Hədiyyə qazanan 31 biletin seriya nömrələri CBC Sport-da canlı yayımda açıqlanıb.



İlk tirajda 10 ədəd “iPhone 14 Pro Max”, 10 ədəd Samsung TV, 5 ədəd 1 000 manatlıq məişət texnikası kuponu, 5 ədəd "Playstation" və 1 ədəd 10 min manat dəyərində səyahət kuponu qazanılıb.

Sentyabrın 12-sindən başlayan “SÜR-PRİZLƏR Mövsümü” noyabrın 6-sı saat 23:59-a qədər davam edəcək.

Lotereyada 18 yaşı tamam olan şəxslər iştirak edə bilərlər. İki ay davam edəcək lotereyada ümumilikdə 8 ədəd 10 min manat dəyərində səyahət kuponu, 80 “iPhone 14 Pro Max”, 80 televizor, 40 “PlayStation 5”, 40 ədəd elektronika mağazasından 1000 manat dəyərində alış-veriş kartı və ən əsası 2 ədəd “Audi Q7 Comfort Plus” avtomobili sahiblərini gözləyir.

Tirajlar həftədə 1 dəfə - cümə axşamı saat 18:00-da CBC Sport və "Misli.az" yutub kanalında canlı yayımlanır. Hər tirajdan sonra qaliblərə SMS göndərilir və onlarla əlaqə saxlanılaraq hədiyyə ilə bağlı ətraflı məlumat verilir.

Minimum 5 manat dəyərində bilet almaqla idman mərc, virtual lotereya, o cümlədən virtual idman və tirajlı oyunlarda iştirak etməklə həm də lotereyada iştirak haqqı qazanırsınız. Tirajların birində iştirak etmiş və qalib olmuş iştirakçılar yenidən sonuncu tirajda keçirilən “Misli Cekpot”unda avtomobil uğrunda yarışa bilərlər.

Ətraflı məlumat üçün https://azerlotereya.com/az/content/139 rəsmi saytına daxil ola və ya *2080 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

