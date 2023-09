Oktay Kaynarcadan Qənirə Paşayeva ilə bağlı PAYLAŞIM - FOTO

Türkiyəli aktyor Oktay Kaynarca ötən gün vəfat edən millət vəkili Qənirə Paşayeva ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən bildirir ki, sənətçi instaqram səhifəsində millət vəkilinin fotosunu paylaşaraq bunları yazıb:

"Azərbaycanlı millət vəkilimiz, igid qadın Qənirə Paşayeva. Məkanın cənnət olsun".

Qeyd edək ki, millət vəkili səhhətində yaranmış ciddi problemlərlə əlaqədar sentyabrın 23-dən xəstəxanaya yerləşdirilib. Naməlum mənşəli hipotonik vəziyyət diaqnozu qoyulan Qənirə Paşayeva dünən vəfat edib.

