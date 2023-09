ABŞ-ın Birləşmiş Qərargah Rəisləri Komitəsinin rəhbəri general Mark Milli istefa verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Reuters” məlumat yayıb.

Milli komandanlığı Hərbi Hava Qüvvələrinin rəisi general Çarlz Brauna təhvil verib.

