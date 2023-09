Bu gün şəhid olan hərbçimizin görüntüsü - FOTO

Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Ermənistan silahlı qüvvələri Basarkeçər rayonunun Zərkənd yaşayış məntəqəsi istiqamətindəki mövqeyindən Azərbaycan Ordusunun Kəlbəcər rayonunun Aşağı Ayrım yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeyinə snayper silahından atəş açması nəticəsində hərbi qulluqçumuz Orucov Vüsal Xeybalı oğlu şəhid olub.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, şəhidimiz sabah böyüyüb boya-başa çatdığı Qusar rayonunun Suvacal kəndində dəfn olunacaq.

Şəhid olan hərbçimizin fotolarını təqdim edirik:

