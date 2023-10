Arayikin gizləndiyi yer barədə daha bir iddia yayılıb.



Metbuat.az "Milli.az"a istinadən bildirir ki, onun Ermənistanda olmadığı dəqiqləşib.

Ermənistanın "Tert" informasiya portalı Arayik Arutyunyan, Bako Saakyan və Arkadi Qukasyanın Ermənistanda olmadığını bildirir. Onlar hələ də Qarabağda gizlənirlər.

