“Qarabağ” “Neftçi”nin rekordunu təkrarlayıb

Azərbaycan Premyer Liqasının VIII turu “Qarabağ” üçün əlamətdar olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ağdam klubu VIII turda “Sumqayıt”a 5:0 hesabı ilə qalib gələrək, Azərbaycan çempionatlarında 138-ci böyükhesablı qələbəsinə imza atıb.

Bölgə təmsilçisi həm də öz meydanında qazanılan belə qələbələrin sayında rekordçu olan “Neftçi”yə çatıb. Bakılılar da eyni sayda matçda böyük hesaba seviniblər. Hər iki komanda evdə 89 dəfə üç və ya daha çox top fərqilə qalib gəlib.

Qeyd edək ki, “köhlən atlar” ölkə çempionatlarında ilk böyükhesablı qələbəsini 1992-ci il mayın 6-da Kürdəmir “Şirvan”ı ilə qarşılaşmada əldə edib – 6:0.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.